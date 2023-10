Polícia investiga morte de lutador nocauteado em evento amador em Jijoca de Jericoacoara/CE

A morte de João Victor Penha, nocauteado em uma competição amadora de luta, é investigada pela Polícia Civil. O jovem de 23 anos morreu na terça-feira (10) após ser golpeado durante uma competição informal de boxe em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará.





Ele estava participando de um torneio chamado "UFC Jeri", que ocorreu no sábado (7) em uma quadra pública no Centro do município. A luta de Victor foi a primeira do evento.





Durante o confronto com outro participante, ele foi atingido com um soco na cabeça. Imediatamente após o golpe, Victor cai no chão desmaiado. Conforme apuração do g1 , o jovem chegou a receber socorro ainda no local do evento.





Victor deu entrada na Santa Casa de Sobral no dia 8, onde permaneceu internado até a terça-feira (10), quando faleceu. "Após a realização de exames, foi decretada morte encefálica do paciente, que evoluiu também para uma parada circulatória", disse o hospital em nota.





Em nota de pesar publicada nas redes sociais, o evento lamentou a morte de Victor.





"Com muita tristeza no coração recebemos a notícia que Vítor não resistiu. Hoje o esporte chora. Lamentos profundamente essa perca e oferecemos todo nosso consolo à família. Pedimos que orem pelos familiares e por todos que foram afetados e arrasados por essa tragédia. Descanse em paz, Vítor, que o Senhor o tenha em bom lugar", disse o evento.





Natural de Bela Cruz, município vizinho a Jijoca de Jericoacoara, Victor trabalhava como gestor de recursos humanos em um hotel da região turística. Ele completou 23 anos no último dia 21 de setembro.





A Secretaria da Segurança Pública reforçou que somente após laudo da Perícia Forense (Pefoce) será possível confirmar a causa da morte. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara.





Fonte: G1/CE