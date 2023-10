Era só pose: computador de Lula na foto está desligado

A foto que o Palácio do Planalto divulgou com o presidente Lula supostamente em ligação com o presidente de Israel, Isaac Herzog, tem gerado debate na internet. Nas redes sociais, há acusações de que a foto foi montada para divulgação e não do momento do contato, como a pose sugere.





Um usuário da rede social X, ex-Twitter, observa que o reflexo do copo na tela “não parece bater com a posição” e segue“parece ter sido gerada por uma inteligência artificial. Bizarro.”.

A foto que o Palácio do Planalto divulgou com o presidente Lula supostamente em ligação com o presidente de Israel, Isaac Herzog, tem gerado debate na internet. Nas redes sociais, há acusações de que a foto foi montada para divulgação e não do momento do contato, como a pose sugere.





Um usuário da rede social X, ex-Twitter, observa que o reflexo do copo na tela “não parece bater com a posição” e segue“parece ter sido gerada por uma inteligência artificial. Bizarro.”





Tela do computador usado parece desligada.





Também chama atenção a tela do computador, que não tem nenhum indicativo de que esteja ligada.





Outra seguidora observa o celular na mesa. Lula por vezes se gaba de que não usa o aparelho.

“Lula olhando para uma tela apagada, fingindo estar fazendo alguma coisa. E fingindo mal”, disse mais um internauta.





Diário do Poder