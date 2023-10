Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15 após agressão

Após uma briga feia entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda, na manhã desta quinta-feira (19), a jornalista foi expulsa de A Fazenda 15.





Em comunicado aos peões, a Record TV informou que a conduta de Sheherazade feriu as regras de conduta do programa:





“Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a Eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”.





Rachel Sheherazade e Jenny Miranda brigaram durante a definição das tarefas. Em determinado momento, a jornalista teria colocado a mão no rosto da colega de confinamento, ato que foi interpretado como agressão.





Na manhã desta quinta (19), as duas foram chamadas pela produção da Record TV. A cena da agressão será exibida ao público na edição desta noite.





Mais cedo, Sheherazade comentou com Lucas Souza e André Gonçalves sobre o ocorrido. Na visão da jornalista, ela não cometeu uma agressão.





“Eu tive que botar a mão na cara dela, mas ela não esperava. Fiz isso [mostrando um empurrão]”, disse a jornalista.





Discussão entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda





O clima entre Jenny Miranda e Rachel Sheherazade esquentou na manhã desta quinta-feira (19/10). A fazendeira da semana designou a jornalista para cuidar das ovelhas, mas a ex-SBT negou a função.





“Eu não vou fazer. Quando o peão não faz, a Fazendeiro tem que fazer. Lê o manual”, disparou Rachel. “Eu tô avisando que não tenho condições de fazer essa semana porque fiquei com o lixo, estou cansada e cheia de roxos aqui [no braço] do peso que eu levei. Então, essa semana eu não vou fazer função porque tem pessoas suficientes pra fazer. Tô avisando, hein, pessoal. Vai dar punição porque eu não vou fazer”, completou.





Jenny, irritada, respondeu que isso mostrava o caráter de Rachel. As duas seguiram discutindo, e a influencer disparou: “Você é folgada, patricinha, não trabalha, reclamou da horta. Eu fiz vaca, lixo, nunca reclamei”.





Fonte: Metrópoles