Suspeito de violência doméstica é preso pela Polícia Civil em Sobral

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou, na manhã desta terça-feira (10), no cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 32 anos, suspeito de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, uma mulher de 32 anos. O crime e a prisão ocorreram em Sobral.





Segundo informações policiais, o suspeito, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, receptação, posse de drogas para consumo pessoal e resistência, agrediu e ameaçou sua ex-companheira, após um desentendimento entre eles. O crime ocorreu no dia 17 de setembro.





Diante do caso, as equipes policiais iniciaram as diligências e representaram pela prisão do homem. Ele foi localizado e preso nesta terça-feira (10). O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, onde em desfavor dele foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Agora, ele está à disposição da Justiça.





ASCOM SSPDS