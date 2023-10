TENSÃO: Putin ameaça EUA e Irã com mísseis hipersônicos no mar Negro

Vladimir Putin ameaçou os Estados Unidos e o Irã com patrulhas de caças armados com mísseis hipersônicos no mar Negro, em resposta ao envio de dois grupos de porta-aviões americanos para o Mediterrâneo oriental.





Em uma declaração em Pequim, o presidente russo criticou os EUA por enviar os grupos “em meio ao conflito” e disse: “Isso não é uma ameaça… Baseadas nas minhas instruções, as Forças Aeroespaciais Russas irão começar patrulhas de forma permanente na zona de espaço aéreo neutro sobre o mar Negro, e os MiG-31 estarão armados com sistemas Kinjal”.





“Eu enfatizo que isso não é uma ameaça, mas vamos exercer controle visual, controle com armas sobre o que está acontecendo no mar Mediterrâneo”, afirmou o russo, respondendo a uma pergunta sobre o significado da ação.





Os dois grupos de porta-aviões americanos foram enviados para apoiar Israel contra o Hamas e tentar dissuadir o Irã, aliado de Moscou, de se envolver na guerra.





A região a ser patrulhada pelos supersônicos MiG-31K, no centro do mar Negro, fica a cerca de 1.300 km da costa israelense, e o míssil hipersônico Kinjal tem um alcance estimado em cerca de 1.500 km.





Putin disse que o objetivo das patrulhas é “exercer controle visual, controle com armas sobre o que está acontecendo no mar Mediterrâneo”.





O anúncio de Putin ocorre em meio ao aumento da violência entre israelenses e o Hizbullah, grupo xiita libanês apoiado pelo Irã.





Os EUA e Israel acusam o Irã de armar e financiar o Hizbullah, que tem lançado foguetes contra Israel.





O Irã nega as acusações.





O anúncio de Putin também ocorre em um momento em que a Rússia está envolvida na guerra na Ucrânia.





Moscou está tentando evitar uma escalada regional no Oriente Médio, que poderia desviar sua atenção do conflito na Ucrânia.





Por Gazeta Brasil