Adolescente de 16 anos é preso ao estuprar a mãe enquanto ela dormia

Nessa terça-feira (7/11), um adolescente, de 16 anos, foi preso pela Polícia Militar suspeito de ter estuprado a mãe, de 40 anos. Conforme informação do Metrópoles o acusado vai responder por ato infracional análogo a estupro.





A vítima relatou que estava bebendo cerveja com o pai, avô do suspeito, horas antes do ato e que, ao chegar em casa, resolveu deitar um pouco. Então durante o descanso, ela percebeu que o filho estava por cima dela.





Ainda em relato ela contou que o garoto tirou a bermuda e passou a mão nas suas genitálias e, depois, a estuprou. O caso ocorreu no Pontal do Araguaia, a 525 km de Cuiabá (MT).





Via portal A Voz de Santa Quiteria