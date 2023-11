Homem surta e mantém garota de programa em cárcere privado

Na noite dessa quarta-feira (8/11), um homem foi detido após entrar em surto e manter uma garota de programa em cárcere privado em Taguatinga.





Conforme informação do Metrópoles a Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada por volta das 23h, para verificar a situação de um homem aparentemente sob efeitos de drogas, supostamente armado, que mantinha uma mulher presa em residência, sob grave ameaça





Os policiais tentaram negociar com o autor do crime, que logo em seguida decidiu libertar as vítimas e tentou fugir pelo telhado. Ele foi contido e levado ao hospital.





Em relato a mulher afirmou que é garota de programa e que antes de ter um ataque nervoso o cliente fez uso de cocaína e também a obrigou a consumir o entorpecente.





O caso foi registrado em termo circunstanciado de ocorrência na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) como constrangimento ilegal





Via portal A Voz de Santa Quiteria