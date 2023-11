Ciclista rouba corrente de ouro de mulher conduzindo cadeirante

Dois jovens de 18 anos foram presos após roubarem uma corrente de ouro de uma mulher que carregava um homem em uma cadeira de rodas. De acordo com o Metrópoles o caso ocorreu no litoral de Santos, no litoral de São Paulo.



O crime ocorreu na sexta-feira (11/03), e foi capturados por câmeras de segurança. A vítima caminhava com um cadeirante em traje de banho quando um ciclista dirigiu no sentido contrário e arrancou uma corrente no valor de R$ 2 mil do pescoço da mulher.

O bandido fugiu ao lado de outro suspeito, também de bicicleta. Segundo a Prefeitura de Santos, os guardas que trabalham no centro de controle de operações viram as imagens do crime e informaram as equipes que patrulhavam a rua.

Os agentes conseguiram prender um dos meninos ainda na ciclovia da divisa Santos/São Vicente. O outro suspeito foi detido no Emissário Submarino.

O caso foi registrado como furto, e os dois foram encaminhados ao 7º Distrito Policial de Santos, e ficaram a disposição da Justiça . A corrente foi devolvida a vítima.

