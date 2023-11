Amante é pego no flagra tentando escapar pela janela do apartamento; veja vídeo

Amante de mulher casada é pego no flagra tentando fugir pela janela de apartamento em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do portal Folha do Estado.





No vídeo, o homem recebe ajuda da mulher para sair da residência, mas em certo momento ela acaba soltando a mão dele e ele acaba caindo do quarto andar.





Ainda não há informações sobre o quadro de saúde da vítima.

🚨GRAVE: Amante é pego no flagra com mulher casada e tenta escapar através da janela do apartamento, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. pic.twitter.com/R2iQjM0DqG — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) November 27, 2023