Ana Hickmann é agredida pelo marido, o empresário Alexandre Corrêa

A assessoria de imprensa confirmou em nota, embora o empresário tenha negado.

A modelo e apresentadora Ana Hickmann foi vítima de agressões de seu marido, Alexandre Corrêa, em sua residência, localizada no município de Itu, no estado de São Paulo. A notícia foi primeiramente divulgada pelo jornalista Leo Dias na noite de sábado.





Segundo informações do jornalista, o incidente teria ocorrido por volta das 16h30. A imprensa local também repercutiu o acontecimento. De acordo com as informações iniciais, Ana Hickmann teria buscado auxílio policial após ser vítima de agressões. Relatos sugerem que a apresentadora solicitou prestar depoimento em sua residência devido aos ferimentos, entretanto, o delegado encarregado do caso teria exigido que ela se deslocasse até a delegacia.





Algumas horas após a revelação do ocorrido, Alexandre Corrêa negou as acusações em uma entrevista concedida a Leo Dias. Ele argumentou que a história seria fictícia, declarando: “De onde estão tirando isso? Olha, deve haver algum engano aí, acredito que não estejam se referindo à mesma pessoa”. Corrêa também afirmou: “Ana está dormindo. Não posso acordá-la, ela trabalha muito. Não vou acordá-la a essa hora, 1h da manhã, para tratar de um assunto desses.”





Uma nota oficial referente ao incidente foi enviada à jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, pela assessoria da apresentadora vinculada à Record TV. Nela, foi mencionada uma briga que resultou no acionamento da Polícia Militar, e a apresentadora foi encaminhada a uma delegacia local para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. A nota não forneceu detalhes adicionais sobre o incidente.





A nota também expressou gratidão pela solidariedade e apoio recebidos, afirmando que “Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem, e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física.”





(Via Hora Brasília)