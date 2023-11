CAMOCIM-CE: POLÍCIA MILITAR LOCALIZA VEÍCULO USADO PELOS CRIMINOSOS QUE EXECUTARAM O DR. HAROLDO JÚNIOR

Após uma denúncia anônima, uma equipe da PM do Parazinho, com apoio de policiais de Camocim e do Raio, conseguiu localizar o veículo Fiat MOB prata usado pelos criminosos que executaram o advogado e analista judiciário do TJCE, Haroldo Ximenes Júnior, 53 anos. O veículo foi encontrado carbonizado na localidade de Grossos, próximo ao Pesqueiro, município de Camocim. Momentos depois, equipes da Polícia Civil de Granja e uma da DHPP também estiveram no local. Por volta das 14h a Pefoce esteve no local e realizou os primeiros trabalhos periciais sobre o caso.





Dr. Haroldo Júnior foi covardemente executado a tiros de pistola na noite de terça-feira, 31, quando estava lanchando em uma lanchonete que fica ao lado da sua residência. A vítima era natural de Fortaleza mais que há muito tempo residia em Granja. Ele advogou por vários anos nas diversas áreas do Direito e atualmente era servidor do TJCE na função de analista judiciário no Fórum da Justiça de Granja. Ele deixa esposa e dois filhos.





Localizaram o veículo: Equipe do Destacamento do Parazinho: ST C Felix, Cb M Santos e Cb Rafael





Apoio: Tenente Flávio Araújo, ST Dário e equipe do Raio de Granja





Camocim Polícia 24h