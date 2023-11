Candidato do Enem é preso por engano enquanto fazia a prova

Enquanto fazia a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (5), o candidato Marcos Antonio Gomes da Silva, de 50 anos, foi retirado da sala e preso por engano por policiais militares. Acontece que ele tinha o mesmo nome e data de nascimento que um homem alvo de mandado de prisão. O caso ocorreu na Escola Estadual Assis Chateaubriand, em Recife (PE).





Marcos, que é vendedor, conta que estava na 30ª questão, quando foi encaminhado para fora da sala e levado até os policiais. Devido ao equívoco, ele não conseguiu concluir a prova e entrou com um processo de danos morais após ser liberado da delegacia.





– É irreparável. A gente se prepara, tem um sonho, e, de repente, uma falha acaba com tudo. (…) Eu estranhei, quando cheguei no pátio da escola, me deparei com dois policiais militares que disseram que tinham um mandado de prisão no meu nome. Entrei em estado de choque, fiquei sem entender a situação – declarou em entrevista à TV Globo.





Ele relatou que, ainda na escola, os policiais haviam tomado consciência de que os nomes dos pais e o local de nascimento eram diferentes, já que o suspeito é natural da Paraíba, e ainda assim decidiram levá-lo para a delegacia. Marcos foi liberado após ser encaminhado ao Instituto de Identificação Tavares Buril para comparar as digitais.





O homem diz que, devido ao abalo emocional, ainda não sabe se retornará para participar da reaplicação da prova em dezembro.





– Estou desestabilizado, foi uma situação constrangedora. Várias pessoas presenciaram a situação, e, até que se prove o contrário, as pessoas têm um olhar negativo. Espero que a Justiça tome as medidas cabíveis e que haja uma reparação – completou.





Via portal Pleno News