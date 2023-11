Ceará terá o 2º maior número de vagas temporárias para o Natal no Nordeste

O Ceará terá o segundo maior número de vagas temporárias para o Natal no Nordeste (e o décimo no Brasil), totalizando 2.691 empregos gerados no período, conforme estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).





Na região, o Estado é superado pela Bahia, com 3.723, e fica pouco à frente de Pernambuco, com 2.602. São Paulo (28,41 mil), Minas Gerais (12,13 mil), Paraná (9,14 mil) e Rio de Janeiro (7,96 mil) devem concentrar mais da metade (54%) da oferta de vagas temporárias no País





VAGAS TEMPORÁRIAS





1º – São Paulo: 28.412

2º – Minas Gerais: 12.132

3º – Paraná: 9.143

4º – Rio de Janeiro: 7.960

5º – Rio grande do sul: 7.686

6º – Santa Catarina: 7.521

7º – Goiás: 4.110

8º – Bahia: 3.723

9º – Mato Grosso: 3.318

10º – Ceará: 2.691

11º – Pernambuco: 2.602

12º – Pará: 2.547

13º – Espírito Santo: 2.398

14º – Distrito Federal: 2.364

15º – Mato Grosso do Sul: 1.812

16º – Maranhão: 1.433

17º – Amazonas: 1.275

18° – Rondônia: 1.238

19º – Rio Grande do Norte: 1.176

20º – Paraíba: 952

21º – Piauí: 841

22º – Alagoas: 819

23° – Tocantins: 662

24º – Sergipe: 588

25º – Roraima: 357

26º – Acre: 324

27º – Amapá: 318





Total Nacional: 108.402 vagas





Via Sobral em Revista