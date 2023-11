Com PDT-CE rachado, mais de 40 prefeitos anunciam saída do partido

A briga entre os irmãos Cid e Ciro Gomes ganhou novos contornos nesta semana, com possível prejuízo para o partido, que pode perder 43 prefeitos cearenses.





Os irmãos disputam o comando do diretório pedetista. O motivo do rompimento entre os Gomes é o apoio ao PT. Cid defende a manutenção da aliança com os petistas, Ciro é contra.





Em assembleia realizada por Cid Gomes nesta terça-feira (14), os prefeitos resolveram deixar a sigla. O próprio Cid já disse que também vai sair do PDT, mas ainda não se desfiliou.





Entre os prefeitos que devem deixar o partido está Ivo Gomes (Sobral), irmão mais novo de Ciro e Cid. A expectativa é que boa parte dos dissidentes se filie ao PT.





(Diário do Poder)