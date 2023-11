Prefeito manda fazer bolo de quase R$ 50 mil com fotos dele para comemorar aniversário da cidade

O prefeito de Divinópolis de Goiás mandou fazer um bolo de quase R$ 50 mil com uma sequência de fotos para comemorar o aniversário da cidade. Fotos mostram Charley Rodrigues Tolentino (Republicanos) estampado em cima do bolo que teve 65 metros.





O aniversário de 65 anos do município foi comemorado nesta terça-feira (14). No site da Prefeitura, é possível acessar o documento da licitação que foi feita para a compra do bolo que, ao todo, custou R$ 48.030,00.

Usar o recurso público para benefício próprio, como ter fotos do prefeito em um bolo, segundo especialistas em direito público e eleitoral, pode caracterizar um tipo de improbidade administrativa, devido a autopromoção. "O princípio da moralidade proíbe o uso do cargo público para a promoção pessoal. As fotos no decorrer do bolo sugere que o mesmo foi encomendado com o fim de uma autopromoção pessoal e não em comemoração ao aniversário", pondera o advogado Glauco Borges Júnior.





G1