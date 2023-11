Prateleira desaba sobre funcionário de loja e bombeiros são acionados para retirá-lo

Na manhã da terça-feira (14) , um homem de 43 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará após uma fileira de prateleiras cair sobre ele durante o trabalho. Conforme informação do G1 Ceará o caso ocorreu no bairro Centro, em Fortaleza.





Após o acidente, o trabalhador ficou aprisionado sob as ferragens, exigindo a intervenção da equipe dos bombeiros, que utilizou um desencarcerador elétrico, um dispositivo comumente empregado em operações de resgate para cortar ou liberar o material que mantém a vítima retida.





Posteriormente ao resgate, a vítima foi conduzida pelo SAMU para o Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF) com algumas escoriações, sem apresentar lesões graves aparentes.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, até outubro deste ano, mais de 650 pessoas foram socorridas pela corporação em situações de risco, sendo que 179 delas apresentavam algum tipo de lesão decorrente de acidentes.





A Voz de Santa Quiteria