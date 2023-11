Contas inativas serão excluídas do Google em dezembro; saiba quais serão os impactos

A empresa Google informou que excluirá contas que não foram acessadas por pelo menos dois anos. A nova política de inatividade começa a valer a partir de dezembro.





De acordo com a companhia, usuários que não estiveram logados em alguma plataforma da Google, como Gmail, Drive, Agenda, Meet, Docs e Google Fotos pelo período informado, perderão acesso à conta. Além disso, também perderão os conteúdos presentes nas redes.





Em comunicado, a empresa afirmou que a atualização na política de inatividade se dá porque contas inutilizadas por um longo período de tempo tornam-se mais comprometidas e vulneráveis à possíveis invasões e roubos de acesso. “As contas esquecidas ou não atendidas geralmente dependem de senhas antigas ou reutilizadas que podem ter sido comprometidas, não tiveram a autenticação de dois fatores configurada e recebem menos verificações de segurança pelo usuário”, informou o Google.





Se uma conta for comprometida, ela pode ser usada desde roubo de identidade até um vetor de conteúdo indesejado ou malicioso, como spam. Vale ressaltar que a medida se aplicará apenas a contas que forem de uso pessoal e não afetará contas de organizações como escolas ou empresas. As mudanças também englobam usuários que tiverem algum vídeo publicado em sua conta do Youtube ou uma assinatura configurada à conta Google.





Se você não utiliza sua conta há dois anos ou mais, mas não quer que ela seja excluída, pode optar por algumas medidas que evitam que isso aconteça:Fazer um novo login pelo menos uma vez a cada dois anos

Ler ou enviar um e-mail

Usar as ferramentas do Google Drive

Assistir a um vídeo no YouTube pela conta

Baixar um aplicativo na Google Play Store

Usar a busca do Google logada na conta

Usar o login com o Google para fazer login em um aplicativo ou serviço de terceiros

A empresa informou que enviará notificações avisando antes da exclusão da conta.





CNN