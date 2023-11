Pedido de noivado em cachoeira de Ubajara viraliza com deslize da noiva

Érica e Fabrício, um casal de Teresina, no Piauí, foram até Ubajara, na Serra da Ibiapaba, para conhecer as belezas da cachoeira do Frade por meio de um roteiro sugerido pelo guia turístico Alex Lima. Lá, Fabrício aproveitou o cenário natural para pedir Érica em casamento. O que o rapaz não esperava é que pouco depois do “sim”, a noiva escorregaria na pedra e cairia no chão.



O momento foi flagrado pelo guia turístico, que publicou o momento em suas redes sociais e acabou viralizando.

Alex conta que faz esses roteiros turísticos pela cidade e que, na verdade, o casal já estava noivo e resolveu “renovar” o pedido diante do cenário natural do Ceará. “Meus roteiros têm sempre esse costume de ter pedidos de casamento em floriculturas, cachoeiras, em mirante. E aí, conversando sobre isso, eles disseram ‘pois vamos renovar nossos votos, aí naquela empolgação toda, ele se ajoelhou e ela acabou escorregando”, descreve.

O guia conta ainda que o momento, embora acidental, foi descontraído em meio ao roteiro. O vídeo foi postado na manhã deste domingo, 26, e acabou ganhando repercussão.

O POVO