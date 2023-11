Garota de programa mata rival com pedaço de garrafa após ser atingida por lata de cerveja em bar

Nesta sábado (25), a Polícia Militar prendeu uma jovem, de 28 anos, suspeita de usar uma garrafa de cerveja quebrada para matar Jéssica Rodrigues, de 30, durante uma briga de bar em Acreúna, no sudoeste goiano.





Segundo a polícia, as duas mulheres eram garotas de programa e tinham discussões frequentes. Conforme informação do G1 a agressão ocorreu por volta de 5h40, em um bar de Acreúna e foi registrada por uma câmera de segurança.





O vídeo registra o momento em que a suspeita faz um gesto, parecendo chamar a vítima para a briga. Durante a discussão, Jéssica é atingida por uma lata de cerveja lançada pela agressora.





Logo após, as duas mulheres começam a brigar, e a suspeita cai no chão. Um homem se aproxima para ajudá-la a se levantar. É nesse momento que ela retira a garrafa que estava presa à cintura dele e vai atrás de Jéssica, golpeando-a no pescoço com a garrafa quebrada. O vídeo mostra quando a vítima cai no chão.





Testemunhas que presenciaram a confusão prestaram os primeiros socorros a Jéssica. A polícia relata que a mulher foi conduzida ao hospital municipal, mas não resistiu à gravidade do ferimento e faleceu.





A Polícia Militar foi acionada no local e efetuou a prisão da suspeita em flagrante. Segundo os policiais, ela confessou o crime. "A discussão já vinha de outro local", resumiu o comandante Ferraz.





Os policiais também relataram que ambas possuem antecedentes criminais. A suspeita já havia sido presa por ameaça e desacato. Enquanto a vítima tinha passagens por uso, tráfico de drogas e homicídio.





Inclusive, segundo a PM, havia um mandado de prisão em aberto contra Jéssica em função do homicídio. A ordem foi expedida pelo município de Montividiu.





