Tragédia em Ubajara: criança de 4 anos perde a vida em acidente de trânsito, comunidade em luto

Criança de 4 anos perde a vida em acidente de trânsito devastador. Vinicius Azevedo, inocente e cheio de vida, estava na garupa da motocicleta com seu padrasto, Ivanildo Lima De Sousa, quando o destino cruel os atingiu. Ao passarem por uma lombada, a moto colidiu violentamente contra um poste de energia, lançando Vinicius ao ar.





O desespero tomou conta da comunidade quando souberam que Ivanildo não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Vinicius foi levado às pressas ao hospital municipal de Tianguá, onde lutou bravamente pela vida, mas infelizmente sucumbiu às gravidades das lesões horas depois.





Um silêncio profundo e uma dor inimaginável agora pairam sobre a localidade de Nova Veneza em Ubajara, deixando corações destroçados e uma família inconsolável. Que a memória do pequeno Vinicius seja um lembrete constante da importância da segurança no trânsito e do valor precioso da vida. Que ele descanse em paz.





Com informações de Agora Ibiapaba