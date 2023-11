Homem é preso suspeito de abuso sexual contra passageira em ônibus no Ceará

Nesta segunda-feira (27), um homem de 57 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma passageira em um ônibus intermunicipal, que saía de Crateús, Sertão dos Inhamuns, com destino a Fortaleza.





Conforme informação do G1 Ceará a vítima relatou que estava em uma poltrona ao lado do suspeito, ele passou a mão no corpo dela, enquanto ela dormia.





A Polícia Civil informou que o veículo passava pela cidade de Madalena quando a jovem se manifestou aos passageiros contando o que havia acontecido.





Ainda de acordo com a jovem, ela acordou com o homem praticando atos libidinosos contra ela. Ela diz que o homem mandou ela ficar calada e que ele iria trocar de poltrona.





A polícia foi chamada e todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e o suspeito foi autuado em flagrante.A Polícia Civil registrou um inquérito e trabalha com a hipótese de importunação sexual.





