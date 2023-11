Criança é deixada sozinha em carro enquanto pais passam a noite em bar

Na última quinta-feira (23/11), uma criança de dois anos foi encontrada por policiais militares trancada dentro de um carro estacionado em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Conforme informação do Metrópoles os pais foram localizados em um bar das proximidades e levados à delegacia.





A Polícia Militar informou que o veículo em que estava a criança foi localizado na Estrada de Constantinopla, no Jardim Marina, entre Embu das Artes e Taboão da Serra. O carro estava com os vidros fechados, e o menino estava dormindo.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais abriram o veículo e retiraram a criança. Posteriormente, localizaram os pais do menino, uma mulher de 18 anos e um homem de 25, em um bar e tabacaria nas proximidades.





O casal estaria separado. Segundo a polícia, o pai trabalha no local e afirmou não saber que o filho estava dormindo no carro. Já a mãe declarou aos policiais que a criança estava no veículo porque não tinha com quem deixá-la e queria "curtir a noite".





Conforme a SSP, os pais foram conduzidos à delegacia, e o Conselho Tutelar foi acionado. O caso foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia de Polícia de Embu das Artes. A criança ficou aos cuidados da avó paterna.





