Motorista atropela a própria neta e mais duas pessoas após perder controle do carro

No último sábado (25), uma mulher de 58 anos perdeu o controle do carro e atropelou três pessoas na cidade de Tianguá. Conforme informações do GCMai, entre as vítimas, uma criança de 5 anos, que é neta da motorista. Outra vítima, uma mulher de 48 anos, perdeu parte da perna esquerda.



O incidente ocorreu no sábado pela manhã, no centro da cidade, na Praça dos Eucaliptos. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), a condutora estava manobrando para estacionar quando perdeu o controle do veículo.

Segundo um agente do Demutran, há suspeitas de que tenha ocorrido um problema ao tentar manobrar o veículo para estacionar. O carro avançou na calçada, atingindo três pessoas: a neta de 5 anos, uma mulher de 48 anos e um homem de 26 anos. A mulher e a criança são parentes da motorista e ambas desceram do carro para auxiliar a condutora a posicionar o veículo na vaga.

Com o impacto, a mulher atingida pelo veículo teve parte da perna esquerda decepada na hora. A criança ficou com lacerações na perna. As duas foram transferidas para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Sobral, por conta do grave estado de saúde.

Segundo o Grupamento de Resgate de Tianguá (GRT), que prestou os primeiros socorros, a terceira vítima, um homem de 26 anos, estava apenas passando pela calçada quando ocorreu o acidente. Ele ficou machucado, mas não teve ferimentos críticos. Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), a condutora do veículo prestou socorro às vítimas, depôs e foi liberada. O caso será investigado pela Delegacia Regional de Tianguá.

