Homem incendeia tanque de combustível em posto de Cariré

Um homem incendiou um tanque em um posto de combustíveis no Bairro Açude Novo, em Cariré, na manhã do último sábado (25). As chamas foram apagadas antes de o incêndio se espalhar no estabelecimento.



Imagens de uma câmera de segurança mostram um caminhão-tanque estacionado abastecendo o posto. Durante a ação, um homem se aproxima, joga algo no reservatório no chão e sai. Momentos depois, ele retorna e novamente joga uma chama, mas dessa vez sobe uma labareda.

O funcionário tentou desacoplar a mangueira do caminhão-tanque durante o incêndio, mas não conseguiu. Logo em seguida, um homem apareceu e conseguiu apagar o fogo usando um extintor.

Segundo uma testemunha, que prefere não ser identificada, o causador do incêndio foi preso pela Polícia Militar. A pessoa informou ainda que o suspeito estaria passando por problemas psicológicos, agravados pelo uso de bebida alcoólica.

G1