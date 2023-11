ADVOGADO CRIMINALISTA TENTA ADIAR AUDIÊNCIA PARA TER "SE3Ɛ0 SATISFATÓRIO" COM GAR0TA DE PR0GRAM4

Um advogado criminalista de Goiás pediu o adiamento de uma audiência de instrução para ter uma sessão de “sexo satisfatório” com uma garota de programa que estaria na região exatamente na mesma data da agenda jurídica.





A audiência estava marcada para quinta-feira (23). Porém, o pedido de adiamento feito pelo advogado foi negado.





De acordo com o site Metrópoles, o advogado solicitou o adiamento da audiência de instrução e julgamento alegando que o encontro com a garota de programa seria até caso “essencial de saúde pública”, já que a “classe médica” e “cientistas” recomendam “a prática do prazer sexual como fator preponderante que contribui para a saúde física e mental do ser humano”.





O advogado criminalista até chegou a anexar um relatório médico para mostrar que está sofrendo com problemas de saúde relacionados à Covid-19 longa.





De acordo com ele, seria fundamental para o seu bem estar físico faltar a audiência e ter um “sexo satisfatório” com a garota de programa.





Segundo o portal, além do relatório médico, o criminalista ainda anexou prints de conversas no WhatsApp com a “extraordinária Paloma” para provar que ela não poderia fazer o programa em outra data.





Em seu pedido, o advogado ressaltou que a garota de programa não é qualquer profissional do sexo, mas sim “a maior autoridade em termos de sexo satisfatório do mundo”.





O problema, de acordo com o criminalista, é que a “extraordinária Paloma” tem uma “disputadíssima agenda”.





(Gazeta Brasil)