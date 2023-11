Corpo esquartejado de homem é achado dentro de sacolas em Fortaleza

O corpo de um homem foi encontrado, esquartejado, dentro de sacolas plásticas na noite dessa quarta-feira, 15, no bairro Pirambu, em Fortaleza. Os criminosos teriam separado as partes do corpo nos sacos, abandonados em via pública, conforme O POVO apurou.





Também havia sinais de mais de dez perfurações de objeto perfurocortante nas costas do corpo.





Ainda não há identificação da vítima, mas há indícios de que o homem estava desaparecido e que seria suspeito da morte da própria mãe, tendo sido morto por causa disso. Um carrinho de mão no local teria sido utilizado para deixar o corpo na via.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 8ª delegacia do Departamento de Homicídios investiga o caso.





(O Povo)