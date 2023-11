Garota de 23 anos grava o exato momento em que é morta pelo namorado

A vítima filmou o momento do ataque, gerando um vídeo perturbador. O namorado inicialmente alegou terem sido vítimas de um ataque de motoqueiros, mas a polícia descobriu provas que contradizem sua história.

Uma tragédia abalou a cidade de Jataí, na região sudoeste de Goiás, quando uma jovem de 23 anos perdeu a vida em um caso chocante. Nas imagens que circularam na internet, é possível ver o momento em que a vítima, identificada como Ielly Gabriele Alves, filmou seu namorado de 27 anos segurando uma arma. Em um terrível desfecho, o homem aponta a arma para a mulher e dispara, resultando em sua morte imediata.





O crime ocorreu por volta das 22h de um sábado, e a Polícia Militar foi chamada ao Hospital das Clínicas, onde a vítima foi levada com um ferimento de tiro. Infelizmente, quando as autoridades chegaram, Ielly Gabriele Alves já havia falecido.





O namorado da vítima apresentou uma versão inicial que alegava que eles estavam em um veículo quando foram abordados por motoqueiros armados, que atiraram na jovem. No entanto, a polícia começou a suspeitar da história do namorado e decidiu investigar mais a fundo.





Diante da contradição entre a versão apresentada e as evidências, as autoridades revistaram o celular da vítima e encontraram o vídeo que mostrava a execução. O major da Polícia Militar, Ulisses Cortez, confirmou a prisão do namorado em flagrante por homicídio qualificado, caracterizado por traição, emboscada, dissimulação ou outros meios que impossibilitem a defesa da vítima.





Esse caso trágico continua a chocar a comunidade local e levanta questões sobre a segurança das relações e a importância das evidências em casos de homicídio. A investigação prossegue para determinar todos os detalhes do crime e a motivação por trás desse terrível ato.





Via MCeara