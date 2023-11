Governo quer presentear crianças de famílias beneficiadas no “Ceará Sem Fome” no Natal

Em visita à cozinha de número 1.000 do programa Ceará Sem Fome, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que, no Natal deste ano, seu Governo pretende realizar uma campanha para presentear crianças de famílias beneficiadas na ação. “Queria ver se no Natal fazemos uma grande campanha de solidariedade para, àquelas famílias que têm criança, a gente poder dar um presente de natal para essa criança”, disse.





A primeira-dama Lia de Freitas, presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Ceará Sem Fome, também falou sobre a ação da festividade do fim de ano. “A gente quer fazer no Natal um momento de reunião de confraternização, fazer um dia especial para as nossas crianças”.





O programa chegou a marca de 287 cozinhas na Capital, além de 730 no Interior. Na ocasião, o chefe do Executivo destacou que o próximo passo é promover a capacitação dos beneficiários do programa em busca de sua autonomia financeira. “O que eu quero é poder capacitar as famílias de vocês, para que vocês possam ter um emprego, colocar um pequeno negócio, para que no futuro vocês nem precisem mais dessa quentinha. Mas por enquanto precisarem, ela vai estar aqui. Nós vamos tirar o Ceará do mapa da fome”, disse.





Além da distribuição de refeições através das cozinhas, o Governo do Estado também apoia as famílias vulneráveis com o Cartão, onde são ofertados R$ 300 mensais para a compra de alimentos. Segundo o Governo, mais de 43 mil famílias foram beneficiadas, em um investimento que superou a marca de R$ 78 milhões.





