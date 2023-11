Homem dá tapas e mordida na namorada após xeretar celular e é preso

Homem de 27 anos foi preso em flagrante depois de ver mensagens no celular da vítima, que pediu medida protetiva contra o agora ex-namorado.





Na madrugada desta terça-feira (21/11), um homem de 27 anos foi preso em flagrante após agredir sua namorada, de 26 anos. Conforme o Metrópoles na cidade de Restinga, no interior de São Paulo.





Conforme o boletim de ocorrência, o jovem aguardou a mulher dormir, apoderou-se do celular dela para verificar as mensagens nas redes sociais.





Descontente com o conteúdo que encontrou, despertou a vítima e iniciou uma discussão. Ao questioná-la sobre um possível encontro com outro homem, agrediu-a com uma mordida na mãoe dois tapas no rosto. Ameaçou danificar toda a residência e afirmou que não permitiria que a vítima saísse do local.





Diante da situação, a mulher acionou a Polícia Militar (PM), que deteve o suspeito e o encaminhou à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Franca, onde foi registrado o boletim de ocorrência por violência doméstica.





A vítima também declarou sua intenção de solicitar uma medida protetiva contra o agora ex-namorado para assegurar sua proteção.





Via portal A Voz de Sta. Quitéria