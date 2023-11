Homem enlouquece após esposa pedir separação e toma atitude drástica; veja imagens

Nessa sexta-feira (24), uma tragédia assolou a comunidade de Jardim Palmeiras, Limeira. Um homem, de 55 anos, sofreu queimaduras em 90% do corpo em um incêndio devastador em sua casa, supostamente provocado por ele após o término do relacionamento com sua esposa.





Moradores vizinhos mencionam que, ainda na quinta-feira, o homem expressou o desejo de tirar a própria vida, declarando: “Ela não me quer mais, e vou fazer o que tenho que fazer”. Na noite seguinte, ele foi visto carregando um recipiente pela rua, sem que se saiba o seu conteúdo. Na manhã seguinte, os vizinhos acordaram ao som dos gritos desesperados dele.





A investigação conduzida pelo jornalista Carlos Gomide revelou uma relação tóxica entre o casal, com o homem sendo frequentemente agressivo com sua esposa.





A mulher, de 69 anos, havia denunciado os abusos à Delegacia de Defesa da Mulher, mas posteriormente retirou a queixa. Após sair de casa temporariamente em outra ocasião, ela optou, nesta semana, por encerrar definitivamente o relacionamento.



Portal CM7