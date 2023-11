Homem tem pênis amputado após ficar 1 semana com ereção

Um homem de 63 anos teve o pênis amputado após passar uma semana com o membro ereto. O caso foi registrado na Indonésia e publicado na revista científica Urology Case Reports.





Segundo os médicos, o pênis do homem ficou ereto por tanto tempo devido a um sintoma de um câncer renal.





O paciente chegou ao hospital com dores e o sangue já não circulava pelo órgão. Os médicos tentaram salvar o membro, mas não tiveram sucesso e realizaram a amputação.





Uma biópsia realizada no órgão revelou que as células cancerosas do rim haviam ido parar no pênis. Após a remoção do membro, o homem passou por tratamento para tentar conter o avanço do câncer renal.





RIC