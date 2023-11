Bolsonaro: “Alexandre de Moraes quer me alijar da política”

Em uma entrevista à Folha de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez novas críticas ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, após ter sido condenado à inelegibilidade em duas ocasiões pelo Tribunal Eleitoral.





“É o que eu costumo dizer: você briga em casa com sua esposa e vai recorrer para a sogra? A gente está vendo qual a estratégia nossa, se bem que não tem estratégia. Estratégia é o que o Alexandre de Moraes quer. E a gente sabe o que ele quer. É me alijar da política”, disse.





O ex-presidente, que se encontra em Santos, no litoral paulista, para participar de uma cerimônia de entrega de viaturas no 6º Grupamento de Bombeiros, alegou que a estratégia de Moraes é afastá-lo da política. O evento também contou com a presença da deputada Rosana Valle (PL-SP), presidente do PL Mulher paulista.





(Folha do Estado)