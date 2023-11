Elmano anuncia Metrô gratuito para alunos que participam do Enem

O governador do estado, Elmano de Freitas, anunciou em suas redes sociais na manhã desta sexta-feira (3) que o Metrô de Fortaleza, Sobral e Cariri funcionará gratuitamente, no próximo domingo (5). A decisão beneficia estudantes que se preparam para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta final de semana.





O sistema de metrô permenecerá gratuito das 10h30 às 14h, e das 15h às 19h30, no primeiro dia de provas do Enem 2023.





“A medida, que também vale para para o VLT, visa facilitar o deslocamento dos nossos estudantes que realizarão a prova. Neste ano são mais de 240 mil cearenses inscritos no exame. Um excelente Enem a todas e a todos!“, disse Elmano.





Via Cn7