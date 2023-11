Elizangela morre aos 68 anos após parada cardiorrespiratória

Morreu nesta sexta-feira (3), aos 68 anos, em Guapimirim, no estado do Rio, a atriz Elizangela do Amaral Vergueiro. Sua atuação ficou marcada nas novelas Força do querer e A Dona do Pedaço, dentre inúmeros trabalhos.





De acordo com a Prefeitura Municipal de Guapimirim, Elizangela deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória (PCR) após receber atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).





Embora sem sucesso, houve tentativa de reanimá-la desde o pronto atendimento, como, também, na unidade hospitalar.





– A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade – disse a administração da cidade.





INTERNAÇÃO EM 2022

A atriz chegou a ser internada, em 2022, também no município de Guapimirim, em estado grave por disfunção respiratória por consequência da Covid-19. Após receber alta médica, Elizangela ainda teve de fazer uso de suporte de oxigênio por uma semana, a fim de estabilizar sua respiração.