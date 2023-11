Incêndio de grandes proporções atinge fábrica da Cacau Show

Um incêndio de grandes proporções atinge a fábrica da Cacau Show, em Linhares (ES), desde a madrugada desta terça-feira (7). Uma fumaça densa cobre o céu da região e pode ser avistada a quilômetros. O Corpo de Bombeiros informou que até as 7h30 não havia registro de feridos.





Os bombeiros de Linhares informaram que foram acionados por volta das 4h40. A Polícia Rodoviária Federal interditou pista lateral da BR-101, no bairro Canivete, onde fica a fábrica. Segundo a corporação, não há previsão para terminar os trabalhos, uma vez que o incêndio atinge a parte de produção, onde há muito açúcar e gordura usados na produção do chocolate.

Funcionários da unidade disseram que chegaram para trabalhar e se depararam com as instalações em chamas. O Corpo de Bombeiros Militar informou que 18 militares tentam controlar o fogo. Segundo a corporação, as chamas já diminuíram, mas o incêndio ainda está ativo.





O combate não tem previsão de término, visto que após a extinção completa das chamas ainda há o trabalho de rescaldo, que é o total resfriamento do ambiente para evitar a reignição das chamas.





G1