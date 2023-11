LAMENTÁVEL! IVO GOMES ANUNCIA QUE SOBRAL COMEÇARÁ A COBRAR TAXA DO LIXO

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), anunciou nas redes sociais que uma taxa do lixo passará a ser sobrada no município. No entanto, o gestor não informou a data da implantação da tarifa ou valores.⁠⁠





“Não temos escolha. Se não cobrarmos não receberemos mais recursos federais”, justificou o prefeito ao ser questionado por um seguidor, em uma caixa de perguntas no seu perfil do Instagram.⁠

Ao citar a necessidade de cobrar a taxa para ter recursos federais, Ivo faz referência ao novo Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020 durante governo Jair Bolsonaro (PL), que incentiva os municípios a cobrarem da população uma tarifa para custear a administração dos resíduos sólidos.⁠





Com informações do portal O Povo Online