SEGUNDA TAXA DO LIXO

Tributo é uma quantia cobrada pelo governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) pelos serviços públicos e benefícios.





O Código Tributário Nacional classifica três espécies pertencentes ao gênero tributo: impostos, taxas e contribuições de melhoria.





Portanto, no Brasil, a população paga três tipos de TRIBUTO, que são:





▪︎ TAXAS;





▪︎ CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA;





▪︎ IMPOSTOS.





A população, de modo geral, custuma confundir e entender, todos esses três tipos de tributos, como sendo iguais, e chamam, de forma errônea e indiscriminada, todos eles, de imposto.





Taxa é uma quantia cobrada pelo governo em troca de serviços específicos ou benefícios.





Contribuição de Melhoria é um tributo que pode ser exigido pelo Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) quando houver a realização de uma obra pública e uma valorização imobiliária decorrente desta obra.





TSHCL é um dos tributos municipais cobrados pela Prefeitura Municipal de Sobral.





É um tributo específico da cidade de Sobral, foi criado, e é mantido, pela autorização da população sobralense, atraves do voto autorizativo dos representantes (vereadores) que a nossa população elegeu.





(Muito importante: lembremo-nos que o Prefeito só consegue criar e(ou) aumentar um tributo, quanto a população autoriza, através de quem ela elege. Vejamos a importância de uma escolha acertada quando votamos em nossos vereadores)





A TSHCL, é cobrado numa alíquota de 20% sobre o valor do consumo de água do SAAE.





(Que eu, particularmente, considero uma alíquota muito alta)





A sigla TSHCL, significa a descrição do tributo, que é:





Taxa de Serviços Hídricos e Conservação de Logradouros.





Sendo a coleta de lixo um serviço específico prestado pela Prefeitura de Sobral, que causa um benefício à população sobralense, e já havendo a cobrança de uma taxa para a conservação de logradouros que é a TSHCL, a nossa população já paga, com um outro nome e misturada com serviços hídricos a pretendida Taxa do Lixo .





Ou haveria a possibilidade de se admitir que exista "conservação de logradouro", sem que se faça a coleta de lixo.





Obviamente e categoricamente, que não.





Como descreve o nosso Código Tributário Nacional, a Taxa * é uma quantia cobrada pelo governo em troca de serviços específicos, ou benefícios.





Em Sobral, já pagamos a TSHCL.





Portanto, para instituir uma outra Taxa do Lixo, a Prefeitura de Sobral teria que extinguir a TSHCL.





Ou pelo menos, reestruturá-la e baixar sua alíquota, atualmente de 20%, para por exemplo 5%, deixando essa arrecadação para custear apenas os serviços hídricos (Taxa de Serviços Hídricos) destinada à aguação dos jardins das nossas praças, avenidas e demais equipamentos públicos da nossa urbe.





Por último: se o Prefeito Ivo Gomes, por cinismo e(ou) crueldade com nossa população, ou mesmo por falta de competência e inteligência, não percebe que a Prefeitura de Sobral já cumpre a exigência da lei federal de arrecadar um tributo para a coleta de lixo, e faz isso, através da cobrança da TSHCL, que a nossa Câmara de Vereadores cumpra a missão de ser uma legítima representante do direito, do desejo, e do justo interesse da nossa população, rejeitando a criação injustificada e ilegal e nova taxa de lixo.





Seria bis in idem.





Que é o ato do mesmo ente federativo, no caso a Prefeitura de Sobral, tributar duplamente o mesmo fato gerador.





Além de tudo isso, um outro lembrete: a Prefeitura já tem dinheiro, de sobra, para custear esse serviço.









TEXTO ESCRITO EM 31.10.2023 POR Luciano Linhares