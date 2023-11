VÍDEO: Dona de supermercado e filha são sequestradas em Fortaleza

Criminosos abordaram as vítimas no próprio estabelecimento.

A proprietária de um supermercado e sua filha foram sequestradas na noite desta terça-feira (1º), no estacionamento da própria loja, no bairro Benfica, em Fortaleza. Mãe e filha se aproximavam de seu carro quando foram surpreendidas por dois homens armadas que intimidaram as duas e conduziram até o carro das vítimas. Em seguida, os criminosos entram no veículo e deixam o local.





Segundo uma funcionária do local, as vítimas já foram econtradas e estão bem. Ainda não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do crime e se os envolvidos foram capturados.