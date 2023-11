Nem o pobre no orçamento, nem o rico no imposto de renda

Como já tinha explicado Ciro antes de Eduardo Moreira, a “criação” da taxação de fundos de super ricos é fraude. Esses lucros já eram tributados quando se sacava o dinheiro. Apenas agora serão cobrados de 6 em 6 meses. Só que isso vem com um desconto gigante. Foi mais uma MAMATA para os super ricos da mãe dos ricos, Lula.





Se cobrava, como em qualquer fundo de classe média, 15% sobre os lucros. Mas como os super ricos só pagavam isso no saque, passaram anos sem pagar, enquanto nós, pagávamos. Agora, vão pagar semestralmente. Mas para todo o imposto devido, o governo dará um desconto de quase metade para quem optar por adiantar o pagamento: 8% ao invés de 15%.





Um desconto de quase metade do já devido ao Estado brasileiro.





O pior de tudo isso é que essa receita que Haddad quer adiantar com descontão não é para investir no país, o que poderia fazer sentido econômico de longo prazo, muito menos para a saúde ou educação, que tiveram seus pisos constitucionais arrombados por Lula. Vai para pagar juros sem emitir moeda, para cumprir o calabouço fiscal.





É mais uma traição inominável.





Essa foi uma renúncia fiscal do Estado sobre tributos devidos sobre um montante de cerca de 1 trilhão de reais, como explicou Eduardo Moreira. O que ele não explicou, é que a culpa É DE HADDAD E DE LULA, e não dos “super ricos”.





O povo brasileiro não elegeu os super ricos.





Enquanto isso, a mudança no perfil regressivo do sistema de impostos brasileiro – que só mudaria com novas alíquotas maiores no IR para os ricos, imposto sobre lucros e dividendos e sobre grandes fortunas – não acontece, tornando o Brasil o país mais desigual do mundo.





O 3º governo Lula já é o governo mais traidor da história do Brasil e está gerando um novo desastre na economia. Já estamos em recessão. Nem o pobre entrou no orçamento nem o rico no imposto de renda. Nenhuma promessa de campanha foi cumprida, nem as fanfarras identitárias.





Seguindo esse rumo, em 2026, o PT vai estar encerrando seu quinto mandato em 24 anos e deixando como herança o país mais fracassado do mundo.





Quem estiver com o PT vai pagar caro politicamente. O povo vai cobrar essa traição. A traição na política recompensa a curto prazo e mata a longo prazo.





Fonte: Portal Disparada