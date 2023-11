Ludmilla esquece letra do hino nacional e é comparada com Vanusa

A cantora Ludmilla foi escolhida para cantar o hino brasileiro no Grande Prêmio (GP) da Fórmula 1 no Brasil, disputado neste domingo (5), no autódromo de Interlagos, em São Paulo. No entanto, a apresentação da artista foi marcada por uma gafe.





Ludmilla cantou o primeiro verso do hino, mas parou de cantar nas frases seguintes. O músico que a acompanhava, Miguel Vicente, de apenas 12 anos, seguiu tocando o cavaquinho, enquanto o público entoava a letra. Em seguida, a cantora voltou a interpretar o hino e seguiu normalmente até o final.





Ludmilla negou que tenha esquecido a letra do hino e afirmou que a falha ocorreu por um problema no som.





“Foi emocionante, gente! Foi muito foda, só teve uma falhinha no som no início, mas, enfim, a gente tirou de letra e arrasou”, disse a cantora em uma publicação no Instagram.





O ocorrido repercutiu nas redes sociais e o público passou a acusar Ludmilla de ter esquecido a letra. Não faltaram críticas contra a cantora, que chegou a ser comparada com Vanusa, que apresentou uma versão caótica do hino nacional durante uma cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2009.

Hino do Brasil com Miguel Vicente no cavaquinho e na voz da cantora Ludmilla abrindo o GP de Sâo Paulo.#F1naBand pic.twitter.com/2yMkbOHor5 — Esporte Na Band (@esportenaband) November 5, 2023