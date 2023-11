Enem: Lula "ensina" o que é uma jaca e cogita "fazer curso de Economia"

O presidente Lula usou as redes sociais para divulgar um vídeo em que aparece no jardim do Palácio da Alvorada com uma jaca na mão e dizer aos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) o que era a fruta.

Em tom jocoso, Lula diz que tem quem confunda jaca com uva



“Você que vai fazer o Enem amanhã, isso aqui é uma jaca”, disse o petista ao falar em tom jocoso que tinha gente que achava que aquilo era uma uva.





Na rede social X, antigo Twitter, o presidente disse estar torcendo para cada jovem que está indo fazer a prova e não descartou participar do exame.





“Quem sabe qualquer dia desses eu até me inscreva para fazer um curso de Economia. Curso de gente muito sabida”, publicou o petista na rede social.





(Diário do Poder)