Veja o cavalo que Lira comprou por R$200 mil de Wesley Safadão

No próximo mês, uma propriedade do presidente da Câmara, em Pilar (Alagoas), vai receber a 16ª Vaquejada do Parque Arthur Filho.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pagou R$200 mil pelo WS Príncipe Gunner, um dos cavalos do cantor Wesley Safadão que foi ofertado em um leilão nesta sexta-feira (3). O evento ocorreu em Garanhuns, Pernambuco.

Lira tem um haras e é criador de bois e cavalos. No último mês, inclusive, realizou um leilão de gado da raça nelore e faturou cerca de R$4,3 milhões, conforme informações do jornal O Estado de São Paulo.





(Diário do Poder)