Enem 2023: Polícia Federal investiga suposto vazamento da prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acionou a Polícia Federal para investigar um suposto vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Imagens da prova que mostram o tema da redação deste ano circularam nas redes sociais após o fechamento dos portões, às 13h30.





O Inep informou que não pode confirmar se a foto foi publicada antes do início da prova. No entanto, a imagem mostra a página da proposta de redação, que tem como tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.





O tema da redação do Enem 2023 é uma questão importante e relevante para a sociedade brasileira. O trabalho de cuidado realizado pelas mulheres é fundamental para o funcionamento da família e da sociedade, mas muitas vezes é invisibilizado e desvalorizado.





A redação do Enem é a única etapa do exame em que o candidato pode tirar mil. Para isso, é preciso apresentar um texto dissertativo-argumentativo bem estruturado, com tese, desenvolvimento, conclusão e proposta de solução. O ponto de vista do aluno deve ser apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual.





Além disso, é preciso elaborar uma sugestão de intervenção social para a questão apresentada no texto que respeite os direitos humanos.





O material produzido é avaliado por pelo menos dois professores graduados em letras ou linguística, de forma independente. Essa é a única prova dos grandes vestibulares em que a nota varia de zero a mil. Caso tire zero, o candidato é eliminado.





