Ônibus com membros da banda do cantor Matheus Fernandes pega fogo no Ceará

Um ônibus fretado que transportava a banda do cantor Matheus Fernandes foi tomado pelo fogo durante trajeto na BR-116, no município de Jati (CE), na tarde deste domingo (5). Um problema mecânico teria ocasionado o incêndio no veículo.





O cantor cearense realizou show em Aracaju (SE), na noite de sábado (4). O veículo retornava com os membros da banda para Fortaleza sem o vocalista.





A coluna apurou que os membros da banda sentiram um forte cheiro de algo queimado durante trajeto, quando foram surpreendidos com o estouro de um pneu. Em seguida, eles perceberam o fogo.









Banda retorna para Fortaleza





O motorista parou o veículo no acostamento e logo todos correram para retirar os equipamentos do bagageiro. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. Alguns objetos pessoais da equipe chegaram a ser atingidos pelo incêndio.









Outro ônibus foi ao local para buscar os integrantes da banda.









Veja nota na íntegra de Matheus Fernandes:





"Gostaríamos de informar a todos os fãs e amigos da banda Matheus Fernandes e à imprensa sobre o incidente ocorrido em um dos õnibus da empresa Crateús - esta contratada pela produção da banda - no qual estavam membros da banda, exceto o cantor.





Por motivos de problema técnico, o ônibus foi tomado pelo fogo, mas estamos aliviados em informar que todos os passageiros estão seguros e sem ferimentos.





Nossa equipe e motoristas agiram prontamente para garantir a evacuação segura do veículo e tomaram todas as medidas necessárias para prevenir qualquer dano adicional.





Agradecemos a Deus por não haver lesões e por todos estarem voltando para casa em segurança. Lamentamos profundamente se causamos inquietação aos nossos fãs, amigos e aos membros da imprensa. Agradecemos sinceramente pela paciência e compreensão de todos.

Mais uma vez, agradecemos a Deus pela segurança de todos e um dia tranquilo.





Atenciosamente,

Banda Matheus Fernandes".





(Diário do Nordeste)