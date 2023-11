Homem é detido em alto mar em cumprimento a mandado de prisão em Camocim/CE; veja vídeo

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em alto mar, na costa de Camocim, no Litoral Oeste do Ceará, na manhã deste domingo (5). A detenção se deu em cumprimento a um mandado de prisão que estava em aberto pelo crime de violência doméstica.





Conforme informações da PMCE, Carlos Henrique Sousa Lima, de 24 anos, foi preso com auxílio de uma balsa, na Praia do Fortim, por volta de 10h.





"Equipe da 2ª Companhia Independente do 3º Comando Regional (2ª Cia/ 3º CRPM) realizava patrulhamento de rotina na avenida Beira Mar em Camocim, próximo à Praça do Odus, quando visualizou Carlos Henrique. Os policiais militares já tinham conhecimento que contra o homem pesava um mandado de prisão em aberto, e ao tentar abordagem, o indivíduo fugiu para o mar e nadou para tentar escapar da abordagem", descreveu a Corporação.





A composição do Policiamento Ostensivo Geral (POG) embarcou na balsa que realiza a travessia de veículos e, com o auxílio da embarcação, capturou o homem próximo da margem do rio, nos manguezais.





O suspeito foi levado à Delegacia de Granja, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Camocim.





Carlos Henrique Sousa Lima já tinha antecedentes criminais por dano, roubo, corrupção de menores e ameaça.

