HOMEM É MORTO A TIROS NO DISTRITO DE MUMBABA DE BAIXO, EM MASSAPÊ

Um crime de morte foi registrado nas primeiras horas da manhã deste domingo (05), na localidade de "Mumbaba de Baixo", no município de Massapê/CE.





A vítima foi identificada inicialmente por “ Préa”, e de acordo com as primeiras informações teria sido atingida com vários disparos de arma de fogo após ter sido abordada por indivíduos que estavam em uma motocicleta.





Após o crime, os autores fugiram e não foram identificados, nenhuma informação foi repassada pela polícia sobre a causa que deu origem ao assassinato.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Olivando Alves