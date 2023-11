MATANÇA EM CAMOCIM: MAIS UM EX-DETENTO É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO DA OLINDA

Durante a manhã deste sábado, 04, a polícia registrou o 37º homicídio doloso neste ano aqui no município de Camocim. Desta vez a vítima foi o ex-detento Roberto do Nascimento Rocha, 30 anos, mais conhecido como “Coco”, que residia no bairro da Olinda. De acordo com as informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h junto a polícia, o aumento no número de homicídios em nosso município seria uma guerra interna entre integrantes de uma facção criminosa aqui em Camocim pelo domínio do tráfico de drogas local.









O crime





Dois indivíduos trafegando em uma moto do tipo “trilha, chegaram repentinamente e surpreenderam a vítima, efetuando contra o mesmo toda a carga de munições contra Coco, sendo atingido por cerca de 10 tiros. O sinistro aconteceu na Travessa Quixadá, bairro Olinda, Todo o aparato policial da cidade realiza diligências a procura da dupla criminosa que teria fugido sentido a região dos Kms aqui de Camocim.









A vítima





A polícia nos informou que Coco tinha passagens por crime de tráfico de drogas e ameaça, tendo inclusive cumprido pena na antiga cadeia pública de Camocim. As informações policiais dão conta que normalmente a vítima não era vista pelas ruas, visto que ja tinha recebido várias ameaças de mortes, por isso é uma pessoa reclusa.









Denúncias





A população pode contribuir com a polícia repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para a Polícia Militar pelo 88 3621 6476 / 190 ou Polícia Civil pelo 88 3621 6475. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Camocim Polícia 24h)