SUSPEITOS DA MORTE DO ADVOGADO HAROLDO XIMENES SÃO PRESOS EM PARNAÍBA/PI

Suspeitos de matar o servidor do Tribunal de Justiça do Ceará, Haroldo Ximenes Júnior, foram presos em Parnaíba. Ximenes foi assassinado a tiros em 31 de outubro, na cidade de Granja, no Ceará.





Na última sexta-feira (03), a Polícia Militar do Piauí, por intermédio do 27º Batalhão, prendeu dois homens identificados como Ricardo Nascimento Lima e Renne Reis Brasil, suspeitos de cometer o crime.





Eles foram detidos em um supermercado na cidade de Parnaíba. Conforme informações apuradas pelo GP1, o Serviço de Inteligência do Ceará contatou os policiais militares de Parnaíba para alertar sobre um carro modelo Hillux SW4 SRX, suspeito de possuir placa clonada.





O veículo em questão foi localizado no estabelecimento na Avenida São Sebastião, momento em que a equipe também acionou a Polícia Rodoviária Federal.





Durante vistoria no carro, os agentes também perceberam que a SW4 era oriunda de roubo na cidade de Fortaleza.





Enquanto os policiais realizavam diligências, Ricardo se aproximou do carro, oportunidade em que informou que Renne, seu primo, estava dentro do supermercado, o que deu prosseguimento à abordagem policial dentro do estabelecimento.





Após os devidos procedimentos, ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Parnaíba.





No local, o delegado de Homicídios do Ceará, também ouviu a dupla a respeito do homicídio do analista judicial Haroldo Ximenes Júnior.





Via TV Camocim