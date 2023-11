Lula falou em baratear, mas preço das passagens aéreas já dispararam mais de 37% em dois meses

A alta influenciou o grupo dos transportes, que teve inflação de 0,35%.

Sob a promessa do presidente Lula de “baratear”, o custo das passagens aéreas registrou um aumento expressivo de 37% nos últimos dois meses, contrariando as expectativas do próprio governo lulopetista e impactando significativamente o bolso dos consumidores.





O aumento nos preços das passagens aéreas desempenhou um papel preponderante no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, que é o indicador oficial de inflação no Brasil, revelaram dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 10.





Apesar da inflação geral de outubro ficar em 0,24%, abaixo das projeções do mercado financeiro, as passagens aéreas destacaram-se ao apresentar um salto de 23,7% em relação ao mês anterior e acumular um aumento de 37,17% nos últimos dois meses.





No acumulado do ano, o aumento foi de 13,53%, e nos últimos 12 meses, a elevação foi de 3,31%.





