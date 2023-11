PELA 4ª VEZ CONSECUTIVA, DESMATAMENTO NO CERRADO BATE RECORDE DA SÉRIE HISTÓRICA

Pela quarta vez consecutiva em 2023, os dados mensais de desmatamento no cerrado atingiram um novo recorde histórico, conforme revela o sistema Deter do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).





Em outubro deste ano, a área perdida no bioma alcançou 683,2 km², equivalente a duas vezes o tamanho da cidade de Belo Horizonte (331 km²), representando um aumento de 203% em comparação com o mesmo mês em 2022.





O sistema Deter desempenha um papel crucial ao mapear e emitir alertas de desmatamento, visando orientar ações do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e outros órgãos de fiscalização. Esses resultados representam alertas precoces, não sendo dados fechados do desmatamento.





Ao considerar o acumulado do ano até o momento, o Deter registrou uma perda total de 6.802 km² de cerrado. O número, em apenas dez meses, já ultrapassa o índice anual para o bioma desde 2018, sinalizando uma tendência preocupante no cenário ambiental brasileiro.





(Conexão Política)